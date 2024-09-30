メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠。30日勝てば「王座」のタイトル初防衛となります。 29日王座戦第3局の前日検分に臨んだ藤井七冠。 挑戦者の永瀬拓矢九段に2連勝しタイトル防衛に王手をかけています。 第3局の会場となるウェスティン都ホテル京都は去年、藤井七冠が永瀬九段から王座を奪い八冠独占を達成した場所です。 第3局は午前9時から永瀬九段の先手で始まり、勝敗は30日夜に