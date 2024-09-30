台風17号は、今日30日昼過ぎにかけて小笠原諸島へ最も接近する見込みです。夕方にかけて土砂災害、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。またフィリピンの東にある台風18号は「大型で非常に強い」台風に発達。3日頃に沖縄付近に接近する見込み。今後の情報にご注意ください。台風17号小笠原諸島へ接近台風17号は、今日30日は、小笠原近海を発達しながら北上し、昼過ぎにかけて小笠原諸島に最も接近する見込みです。小笠