SEOの知恵袋（運営：NEXER社）はこのほど、全国の男女638人に対して「信頼できるメディア」に関するアンケートを実施し、調査結果を公開した。 【写真】「AI検索」は信頼以前の問題？全国の男女に聞いた「AI検索の情報は信頼できると思うか」 全回答者は各メディアの信頼度について「信頼できる」「信頼できない」「利用していない」の3択からひとつを選択。「信頼できる」を選んだ割合が大きい順に並べると、以下の通