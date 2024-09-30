庶民の最後の資金調達窓口であるカード貸付が約４５兆ウォン（約４兆８８３４億円）と過去最大規模に増えた。金融当局が家計向け貸付管理に向け銀行圏の貸付の敷居を高めたことから借りやすいカード貸付による「風船効果」が発生したと分析される。内需不振の余波で生活費が不足した経済的弱者が増えたのもカード負債を拡大した。与党「国民の力」のカン・ミングク議員室が金融監督院に提出させた「国内カード貸付と延滞現況」によ