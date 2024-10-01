＜sippoストーリー＞カイ／男の子／ミックス／４歳普段の呼び名：カイ飼い主さんのニックネーム：くぅカイらぶ■名前の由来はなんですか？先住猫が「くぅ（空）」だったので、カイ（海）にしました。呼んだ時の響きが全く違うものでニャンズが混乱しないように考えました！■出会ったきっかけはなんですか？インスタでボランティアさんの投稿を見て。保健所に独りぼっちで収容されてしまったカイの姿でした。２カ月にも満たない子