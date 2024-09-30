Emily RoseMaya Gebeily[エルサレム/ベイルート ２９日 ロイター] - イスラエルは２９日、イエメンのホデイダ港などフーシ派の拠点を空爆したと発表した。レバノンではヒズボラに対する攻撃を強化し、２７日に指導者ナスララ師を殺害しており、中東地域の親イラン武装組織との対立が拡大している。イスラエルは、過去数日のイスラエルに対するフーシ派のミサイル攻撃を受けた対応と説明した。フーシ派が運営する保健省による