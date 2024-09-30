◆サッカー ◇高円宮杯Ｕ―１８ プリンスリーグ東海 第１４節磐田Ｕー１８１−０浜松開誠館（２９日・竜洋スポーツ公園）ジュビロ磐田Ｕ―１８が浜松開誠館を１―０で撃破。４連勝で勝ち点を３１に伸ばし、清水エスパルスユース（勝ち点３０）を抜いて首位に立った。磐田は前半４０分にＦＷ山本将太（３年）がミドルシュートを決めて先制。後半の開誠館の猛攻をしのぎ切った。磐田が１点のリードを守り切った。後半ア