（C）映画「女神降臨」製作委員会 Koki,主演で韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』（yaongyi著）が実写映画化されることが決まった。【動画】公開された超特報主人公の麗奈は、その地味で冴えない容姿から学校でいじめられ、やがて不登校になってしまう。しかし、メイクとの運命の出会いが彼女を大きく変えることに――。ゼロからテクニックを学んで努力を重ねた結果…、誰もが振り向く＜女神＞へと大変身を遂げ