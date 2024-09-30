◆米大リーグロッキーズ１―２ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季レギュラーシーズン最終戦は４打数１安打１盗塁で、史上初を更新し続けた数字を最終的に「５４―５９」（５４本塁打＆５９盗塁）まで伸ばした。本塁打、打点の２冠は決定的な状況で、打率も最終戦で１位のアラ