◆米大リーグタイガース５―９ホワイトソックス（２９日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）タイガースの前田健太投手が２９日（日本時間３０日）、レギュラーシーズン最終戦の本拠・ホワイトソックス戦に先発し、７敗目（３勝）を喫した。２回１死から３連続安打と犠飛で２失点。３回には四球と安打で２死一、二塁とされ、ソーサに８号３ランを浴びた。５回２死一塁で降板し、４回２／３で５安打５失点１四球１死球