3年連続の地区優勝を決めたロサンゼルス・ドジャース。「50-50」というMLB史上初の快挙を成し遂げた大谷翔平が、次に目指すは世界一の栄冠だ。そこに立ちはだかる強大なライバルたち。大谷が頂点に辿り着く道のりに何が待ち受けているのか。【写真】大谷と同じドジャース所属の山本由伸は防御率2.96／登板数17／勝敗6-2勝利は大谷の打撃にかかっているエンゼルス時代に経験したことがない「ヒリヒリする9月」を熱望して常勝球