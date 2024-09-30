親イラン民兵組織ヒズボラ指導者ナスララ師が殺害された現場近くに集まる人たち＝29日、レバノン・ベイルート（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は29日の発表で、親イラン民兵組織ヒズボラの指導者ナスララ師を殺害した27日の空爆について、ナスララ師のほかにヒズボラの幹部ら20人以上の関係者を殺害したと主張した。幹部殺害はヒズボラの指揮系統にさらなる打撃となるとみられる。ロイター通信などによると、軍は30日