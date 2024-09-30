秋になり、紅葉を見るためにAさんは家族を連れて車で出かけます。久々の家族での外出にAさんの妻も子どもたちも嬉しそうです。慣れない土地を目的地に向かって移動していると、突然、笛の音が聞こえてきます。Aさんが音がした方に目を向けると、そこには警察官の姿がありました。Aさんが車を停め窓を開けると「この道は一方通行です」と警察官に指摘されました。【写真】「赤信号では必ず停車しなければならない」答えは…？運転