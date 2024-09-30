tricotの新曲「おとずれ」が10月5日（土）に配信リリースされることが決定した。 TVアニメ『君は冥土様。』 （C）しょたん／小学館／君は冥土様。製作委員会 10月5日（土）よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で放送がスタートするTVアニメ『君は冥土様。』のオープニングテーマに起用されている楽曲。tricotにとって、1年10ヶ月ぶりにリリースする作品だ。9月29日（日）に公開さ