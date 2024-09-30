●きょう30日(月)概ね晴れますが、午後になると内陸や山間部ほど、急な雷雨に注意を●台風17号は、この先、小笠原諸島付近を北上し、あす1日(火)は伊豆諸島の東の海上から、日本の東に進む予想●台風18号はあさって2日(水)から3日(木)にかけて、非常に強い勢力で沖縄の先島諸島付近を通過した後、東シナ海を北上し、九州方面に接近するおそれ●台風の進路次第では、週末も雨風が強くなるおそれ。常に最新の情報を確認を＝＝＝＝＝