保守工事のため、きょう（30日）山陽線岩国～柳井駅間で上下線合わせて6本の列車が運休します。岩国駅から柳井駅間はバスによる代行輸送が行なわれます。詳しくはJR西日本のホームページでご確認ください。運休する列車山陽本線上り 柳井駅～岩国駅間・柳井駅 11時47分発岩国駅 12時22分着・柳井駅 12時47分発岩国駅 13時22分着・柳井駅 13時47分発岩国駅 14時22分着山陽本線下り 岩国駅～