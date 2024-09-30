30日午前7時0分、和歌山県と気象台は、古座川町、串本町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいます。引き続き局地的に土砂災害が発生するおそれがありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・古座川町・串本町