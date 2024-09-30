ロッキーズ戦の8回、右前打を放つドジャース・大谷＝デンバー（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は29日、ファン投票などで選出する「オールMLBチーム」の候補者を発表し、ドジャースの大谷翔平が指名打者（DH）、カブスの今永昇太が先発投手、カブスの鈴木誠也が外野手に名を連ねた。投票は10月11日までで、結果は11月14日に発表される。ア・ナ両リーグの区別はなくファースト、セカンドチームを決定。それぞれ先発投