【モデルプレス＝2024/09/30】9月30日から放送スタートする2024年度後期 連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の脚本を担当する根本ノンジ氏にインタビュー。Vol.1では、ヒロイン演じる橋本環奈について語った。【写真】橋本環奈、金髪×ド派手メイクのギャルビジュアル◆橋本環奈ヒロイン“朝ドラ”「おむすび」朝ドラ第111作目となる本作は、根本氏が手掛けるオリジナル作品。平成時代の福岡、神戸、