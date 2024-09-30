【モデルプレス＝2024/09/30】9月30日から放送スタートする2024年度後期 連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の脚本を担当する根本ノンジ氏にインタビュー。Vol.2では、女優の仲里依紗を起用した理由を明かした。【写真】中尾明慶＆仲里依紗にそっくり 息子との家族ショット◆橋本環奈ヒロイン“朝ドラ”「おむすび」朝ドラ第111作目となる本作は、根本氏が手掛けるオリジナル作品。平成時代の福岡、