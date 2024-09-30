写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ ＜2024年9月29日（日）（日本時間30日）MLB コロラド・ロッキーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠クアーズ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 2024年のレギュラーシーズン最終戦を迎えたドジャースは敵地クアーズ・フィールドでロッキ&#12