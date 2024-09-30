主演ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』（フジテレビ系）の放送がまもなくスタートする反町隆史。彼が竹野内豊とダブル主演を務め90年代後半に一世を風靡したドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）が10月1日から再放送される。ここでは同作に出演していたキャスト陣について紹介していこう！【写真】当時10代だった人も！ドラマ『ビーチボーイズ』キャストの今を写真でチェックドラマ『ビーチボーイズ』は、『南くん