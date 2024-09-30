◇明治安田Ｊ３リーグ第３０節沼津２−０ＹＳ横浜（２９日・愛鷹）アスルクラロ沼津はＹＳ横浜を２―０で下し、６試合ぶりの白星を挙げた。後半７分、ＣＫからＦＷ和田育（２３）が約５か月ぶりの得点となる今季９号を決めて先制。同１８分にはＭＦ沼田航征（２２）が加点した。守備も最後まで緩まず今季８度目の無失点。勝ち点を４７とし、４位に浮上してＪ２昇格プレーオフ進出圏をキープした。久しぶりの感覚に胸が躍っ