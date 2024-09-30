◆高校野球◇秋季静岡県大会▽決勝常葉大菊川９−５掛川西（２９日・草薙）決勝は常葉大菊川が今夏甲子園出場校の掛川西を９―５で破り、秋は２年ぶり５度目の優勝。東海大会は来月８日に抽選が行われ１９日に開幕（静岡）する。出場校３校がすべて西部地区校は２００２年以来（常葉菊川、浜松商、浜名）となる。＊＊＊＊ 初回から常葉大菊川打線が爆発した。口火を切ったのは１番・橘木千空（ちから）主将（２年）だ。１