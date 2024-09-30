オーストリアの総選挙（国民議会、定数183）が29日投開票され、反移民などを掲げる右翼政党「自由党」が初めて第1党になった。ただ、過半数には届かず、連立交渉の行方が今後の焦点になる。ロシア寄りの姿勢をとる同党は、欧州連合（EU）の対ロシア制裁に反対で、EUのウクライナ支援にも影響を及ぼす可能性がある。内務省が発表した暫定結果によると、自由党は得票率29.2%で58議席を確保。ネハンマー首相が率いる中道右派「国