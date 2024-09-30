橋本環奈がヒロイン・米田結（よねだゆい）を演じる連続テレビ小説第111作「おむすび」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか ※土曜日は1週間の振り返り）がスタートした。主題歌「イルミネーション」は、作品の舞台となる平成の時代に絶大な人気を誇り、数々のヒット曲を放ったB'zが担当している。脚本の根本ノンジ、そして制作統括の宇佐川隆史が、主題歌への思いを語った。本作は、福岡県・糸島で農業を営む両親や祖父母と暮ら