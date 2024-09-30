9月27日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で、新企画「TOKYO SoreSnow COLLECTION」（東京それスノコレクション）がスタートした。同企画はメンバーが“ガチ”で考えたコーディネートを纏ってランウェイを歩き、辛口審査員5人がジャッジをしていくというものだ。 （関連：【動画あり】辛口審査員5人がジャッジした『東京それスノコレクション』） こうしたコーディネー