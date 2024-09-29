監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 ラテックスアレルギーの概要 ラテックスアレルギーは天然ゴム製品との接触によって出現する、かゆみや発赤、咳、喘鳴（ぜんめい）、アナフィラキシーショックなどのアレルギー反応です。 天然ゴム製品は炊事用手袋や輪ゴム、玩具、消しゴム、風船、哺乳瓶の乳首、タイヤなど多くの日常生活用品に使用され