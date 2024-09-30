■｢台本を読んだ時に、改めて言葉の重みを感じました｣（櫻坂46･藤吉夏鈴） 趣里が主演を務める月10ドラマ『モンスター』の、10月14日の初回放送のゲストに萩原利久、美波、藤吉夏鈴（櫻坂46）が出演することが発表された。 本作は、“常識”にとらわれず、“感情を排除”して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士・神波亮子（かんなみ・りょうこ）が、時に法が追いついていない令和ならではのさまざまな問