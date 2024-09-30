 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）天気予報 謎の天気予報を見てしまった魚さん。おかしな煽りを受けた国民一同が、まさかの剣を持ち合わせて対峙することに……。色々と意味深で面白いですね！いかがでしたか？ニョペ茄子（@nyopenasu）さんはほかにも様々な