【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２９日（日本時間３０日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地デンバーでのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、４打数１安打で、右前打で出た八回に二盗を決めて５９盗塁とした。逆転での首位打者には届かず、三冠王とはならなかった。移籍１年目の今季は、打率３割１分、５４本塁打、１３０打点、５９盗塁で、本塁打と打点はリーグトップを独走