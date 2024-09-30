アイドルグループAKB48の若手メンバーによるライブ「新メンバー挨拶まわり〜私たち、AKB48です〜」が29日、KT Zepp Yokohama（横浜市）で開かれた。7月から仙台、大阪、名古屋、福岡、横浜の5都市を回り、計12公演を「完走」した。【写真】AKB48を17年以上にわたって支えた柏木由紀さん■同期の絆…小濱心音さんのうちわ掲げる出演したのは、17期生、18期研究生、19期研究生の計22人。2022年以降に加入し、卒業した柏木由紀さ