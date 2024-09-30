◆ 「よっぽど自信がないとランナーと重なる」広島が中日に僅差で敗戦。9月20敗目を喫した。1点ビハインドで迎えた初回、3連打と犠飛で逆転に成功する。その後同点とされると7回、秋山翔吾が二死からチャンスメイクすると、矢野雅哉がタイムリーで続き勝ち越しに成功。1点差を逃げ切りたい広島は投手をリリーフにスイッチ。しかし8回、9回と続けて被弾を許してしまう。終盤に逆転された広島は追いつくことができずゲームセット