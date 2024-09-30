●ロッキーズ1−2ドジャース○＜現地時間9月29日クアーズ・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間29日のロッキーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。12試合連続安打、3試合連続盗塁で記録を「54本塁打−59盗塁」とし、MLB7年目のレギュラーシーズンを終えた。逆転首位打者獲得へ、最低でも3安打が必要な大谷は、ロッキーズの4年目右腕フェルトナーと対戦。初回の第1打席はカウント2-