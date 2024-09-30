 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。すがぬまたつや （@sugaaanuma）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）嫌なお見合い お見合いでマッチングした変わった男性。なんと、趣味が「お見合いのハイライト動画制作」だというのです！しかし、意外にも安全な運用と結婚に対する誠実さも持ち合わせている様子……？ 少し面白そうか