◆東京六大学野球▽秋季リーグ戦第３週第２日明大８−０慶大（２９日・神宮）明大と早大が先勝し、ともに１勝１分けとした。明大は今秋ドラフト１位候補の宗山塁遊撃手（４年）が５回に右越え３ランを放ち、リーグ戦通算１０本塁打に到達。リーグ戦通算安打を１０３に伸ばし、史上１２人目、明大では中村豊（現中日２軍外野守備走塁コーチ）以来、史上２人目の「１００安打＆１０本塁打以上」を達成した。早大は２点を追う７回