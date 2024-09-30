◆高校野球◇秋季大会全道地区予選▽小樽地区代表決定戦北照１０−６小樽桜陽（２９日・小樽市営桜ケ丘）９地区で１９試合が行われた。小樽地区の代表決定戦では、北照が１０―６で小樽桜陽に勝利し、４年連続４３度目の全道大会出場を決めた。元ロッテ・福浦和也氏（４８）を親戚に持つ４番・鈴木遥翔二塁手（２年）が２安打４打点で打線をけん引した。名寄地区では、士別翔雲が７―０の７回コールドで稚内大谷を下し、３年