moonstar（ムーンスター）が展開するボーダーレスなプロダクト・b／m（ビーエム）から、さまざまなシーンに対応する機能的なブーツが新登場！「B／M ノマドマグ」（9790円）は、b／mが “遊び、仕事、旅行などにも使い勝手の良いスニーカー” を提案する「NOMADO（ノマド）」シリーズの最新モデル。サイドゴアタイプのため履きやすさとホールド感が抜群な上、独自開発のクッション材を使用しており、長時間の移動も快適にしてくれ