9月27日に行われた自民党総裁選挙で、決選投票の末、石破茂元幹事長が高市早苗経済安保担当大臣に逆転勝利して新総裁に選出された。党内議員からの人望がないと言われてきた石破氏はなぜ逆転できたのか。ABEMA的ニュースショーが徹底分析した。【映像】すでに裏切り…第1回投票の結果（表で解説）総勢9人が争った第1回投票は意外な結果だった。議員票と党員票の合計でぶっちぎりのトップは高市氏、議員票を最も集めたのは小泉