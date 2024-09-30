【明治安田J1リーグ】湘南ベルマーレ 3−2 鹿島アントラーズ（9月28日／レモンガススタジアム平塚）【映像】腰を捻って相手を欺くノールックシュート柔と剛を兼ね備えた圧巻のフィニッシュワークだ。湘南ベルマーレのFW鈴木章斗が鹿島アントラーズとの一戦で、DFとGKを巧みに欺くゴラッソ。これにはファンも「リアルストライカー！」「技術と賢さが詰まったゴール」など、歓喜と称賛の声を寄せた。注目のシーンは、湘南が0−2