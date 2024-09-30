9月27日に放送された『バズ！パ・リーグ』（ABEMA）で、ソフトバンク・周東佑京の独占インタビューを実施。その中で、周東が見せた“振り逃げの隙を突く”まさかの三塁進塁について、自身が振り返る形で言及した。【映像】まさかの振り逃げで三塁進塁7月17日にみずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの一戦。2-3、ソフトバンク1点のビハインドで迎えた5回裏・ソフトバンクの攻撃、1死二