俳優の窪塚洋介（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。息子で俳優の窪塚愛流（20）とのツーショットを披露した。【写真あり】最高の1枚！窪塚洋介、息子・愛流とレアな“親子ショット”窪塚は「愛流初舞台東京公演千秋楽思いの外よかった。成長を感じられて嬉しい」と写真を添えて伝えた。この投稿に、ファンからは「ステキな親子！」「最高の親子！」「パパですね」などといった感想が相次いで寄せられている。