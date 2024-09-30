兵庫県議会から不信任決議を受けた斎藤元彦知事（３０日付で失職）は２９日、時事通信のインタビューに応じた。出馬の意向を表明した出直し知事選に向け、「改革を続けることが大事だ」と述べ、１期目で取り組んだ改革の継続を強く訴える考えを明らかにした。斎藤氏は「２０年後の県政を見据えたとき、これまでの改革や事業の見直しは間違っていない」と指摘し、さらなる行財政改革の必要性を強調。出馬断念の可能性に関し「な