俳優の萩原利久とアイドルグループ・櫻坂46の藤吉夏鈴が、趣里が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系“月10ドラマ”『モンスター』（10月14日スタート、毎週月曜後10：00）の第1話にゲスト出演することが9月30日、発表された。萩原は交際相手への自殺教唆の罪で起訴された塩屋遼、藤吉はその交際相手・川野紗江を演じる。【場面写真】ミステリアスな表情の萩原利久＆藤吉夏鈴今作は、常識にとらわれず、感情を排除して相手と