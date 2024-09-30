6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉、俳優の濱田龍臣、貴島明日香、岡田結実が、きょう9月30日放送の日本テレビ『夏の日！風薫る？ドライブトリップ！』（深0：59〜深1：59）に出演し、自由気ままな冒険の旅をする。【写真】ゲーム大好きなメンバー集合！旅への参加者同番組では、オープンワールドゲーム『原神』の冒険・自由・旅をオマージュした世界が広がる。人気ゲーム好き芸能人が『原神』をオマージュしたさまざまなミ