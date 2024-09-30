【デンバー（米コロラド州）共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が29日、レギュラーシーズンの全162試合を終えた。タイトル確定は持ち越したが、54本塁打と130打点で2冠をほぼ確実とした。打率は1位に届かなかった。