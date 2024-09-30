◆高校野球◇秋季静岡大会▽３位決定戦聖隷クリストファー３−２東海大静岡翔洋＝延長１０回タイブレーク＝（２９日・草薙）３位決定戦で聖隷クリストファーが延長１０回タイブレークの末に東海大静岡翔洋を３―２で下し、東海大会出場を決めた。同切符獲得は、東海準Ｖながらセンバツ出場を逃した２１年大会以来３年ぶりとなる。決勝は常葉大菊川が今夏甲子園出場校の掛川西を９―５で破り、秋は２年ぶり５度目の優勝。東海