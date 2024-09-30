◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月６日、仏パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象レースの第１０３回凱旋門賞・Ｇ１（１０月６日、パリロンシャン競馬場）に、日本調教馬として唯一、シンエンペラーが参戦する。好内容の３着だった前哨戦を経て、矢作芳人調教師（６３）＝栗東＝は「全身全霊をかけて取りたい」と意気込んだ。矢作調教師には忘れられない記憶がある。助手時代に海外研修へ出ていた１９８９