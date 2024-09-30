フリーアナウンサーの古舘伊知郎（69）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（54）の凄さを語った。今回は「シリーズ50周年記念SP」と題して1時間スペシャルで放送され、前身番組でもある「オシャレ30・30」「おしゃれカンケイ」でMCを務めた古館やシリーズ初代の「おしゃれ」MC楠田枝里子らが出演。前身の「おしゃれイズム」MCの上田と俳優の藤