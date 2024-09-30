お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（54）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。同番組の前身「おしゃれイズム」時代に登場したゲストで当時知らなかったこと俳優を告白した。今回は「シリーズ50周年記念SP」と題して1時間スペシャルで放送され、前身の「おしゃれイズム」MCの上田と俳優の藤木直人が出演。上田が人見知りでカメラが止まった際にゲストと話さないという話題になり、藤